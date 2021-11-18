محافظ قنا يعاين إنتاج أول نموذج محلي لعربة مأكولات «تيك أواي»

عاين اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أول نموذج محلي لعربة متنقلة لتقديم المأكولات من إنتاج مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، واستمع لشرح تفصيلي حول إمكانياتها.

العربة منتجة محليا ومجهزة بخامات عالية الجودة

وأوضح محافظ قنا أن العربة جرى إنتاجها بالكامل محليا بمصنع الألومنيوم، وهي مصممة بأبعاد 3م طول × 2م عرض، و220 سم ارتفاع، ومجهزة بخامات عالية الجودة تشمل أدراج لتخزين المواد الغذائية، وأرفف لتجهيز وعرض الطعام، بالإضافة إلى صنبور وخزان مياه، وخزان صرف، وتوصيلات كهربائية ومصابيح ضوئية داخلية وخارجية وإشارات ضوئية عاكسة، مضيفا أن العربة قابلة لتركيب سخان مياه كهربائي وتكييف، كما أنها مطابقة للاشتراطات الصحية والسلامة المهنية، لافتا إلى أن التصميم يصلح لتجهيز وبيع الوجبات السريعة «تيك أواي، الآيس كريم، الساندوتشات».

وأشار «الداودي» إلى أن فكرة حصول الشاب على عربة متنقلة لبدء المشروع الخاص به، هي من الأفكار الممتازة التي لا تتطلب رأس مال كبير، حيث يقوم الشاب بشراء العربة بنظام التمويل سواء من خلال أحد البنوك أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ويتم السداد بنظام الأقساط بفائدة ميسّرة، ثم يقوم بإنهاء إجراءات الترخيص في الوحدة المحلية للمدينة التابع لها، وذلك وفقا للقانون رقم 92 لسنة 2018، الخاص بوحدات الطعام المتنقلة، بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة لنوعية النشاط الذي سيعمل به.

محافظ قنا: الدولة حريصة على دعم الشباب

وأضاف أن المحافظة حريصة على دعم الشباب ومساعدتهم في دخول مجال ريادة الأعمال، مؤكدا أن الهدف من وراء هذه الفكرة هو خلق فرص عمل جديدة للشباب مع عدم إعاقة حركة المرور والمارة، وتنفيذ نموذج ناجح مرضي لجميع الأطراف، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المهندس محمود سالم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصنع الألومنيوم، لتخصيص خط إنتاج للعربات لتوفير الأعداد اللازمة لتلبية احتياجات شباب المحافظة، وسيتم طرح العربات بسعر التكلفة كمساهمة من المصنع لدعم الشباب الباحث عن فرص عمل، انطلاقا من دوره في المشاركة المجتمعية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن طرح العربات وطريقة التمويل والشروط قريبا.

يُذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، حددت بعض الأماكن المقترحة لوضع العربات المتنقلة بها، تمهيدا لاستغلالها فور الإعلان عن العربات وبيعها للشباب الراغبين في الحصول عليها.