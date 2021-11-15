وفاة شقيق زكريا عزمي.. وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعيه

أعلن محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، وفاة والده اللواء يحيى عزمي شقيق زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي وسندي».

وشُيعت جثمان اللواء يحيى عزمي وسط إجراءات احترازية، من مسجد مستشفى الجلاء العسكري.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي وأصدق المواساة، لـ محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، في وفاة والده اللواء يحيى عزمي، الذي توفي فجر اليوم.

وأضافت التنسيقية، في بيان أصدَرته، منذ قليل: «تتقدم التنسيقية وأعضائها بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولي عز وجله له بالرحمة والمغفرة وأن يتقبله في الصالحين».