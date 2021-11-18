كيف تستفيد من المبادرة الرئاسية للكشف عن ضعف وفقدان السمع المبكر؟

أجرت وزارة الصحة، كشوفات المسح السمعي لـ 2 مليون و281 ألفًا 793 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تحويل 132 ألفًا و976 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، وذلك للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة.

كيفية الاستفادة من مبادرة الكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع

وذكر الدكتور محيى السيد، منسق مبادرة السمع بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، كيفية الاستفادة من مبادرة الكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع.

وقال «السيد»، إنه يتم تطبيق مبادرة الرئيس لعلاج ضعف السمع للأطفال بشكل إلزامي، وذلك من خلال إضافة خانة المسح السمعي في شهادة ميلاد الطفل، وبعد ولادة الطفل بأسبوع يتم عمل تحليل الغدة الدرقية وفحص ضعف السمع.

المبادرة تطبق على الأطفال من عمر يوم حتى 28 يومًا

ويتم تطبيق هذه المبادرة للأطفال حديثي الولادة من عمر يوم إلى 28 يومًا، ويتم الفحص السمعي للطفل مرة أو مرتين خلال مدة 28 يومًا بعد ولادته.

ولا يقتصر الأمر على الأطفال فقط، وإنما تشمل المبادرة وفق منسق مبادرة السمع بوزارة الصحة، أطفال المدارس حيث يتم تحويل الطالب الذي يشتكي من مشاكل في السمع لمستشفى تابع للتأمين الصحي، ويتم تشخيصهم بشكل نهائي في وحدات مراكز الإحالة على مستوى محافظات الجمهورية في إجمالي 30 مستشفى.

وفي حالة الاكتشاف المبكر لضعف السمع للأطفالن يتم تجهيز مستشفى الإحالة على أعلى مستوى بما لا يقل عن 3 أجهزة أساسية من الانبعاثات الصوتية، وإجراء رسم السمع عن طريق المخ، ومقياس الأذن الوسطى وتشخيص حالة الطفل واحتياجه لسماعة طبية من عدمه، أو يتم التدخل الجراحي لزراعة قوقعة في حال كانت حالة الطفل تستدعي ذلك.