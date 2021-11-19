في اليوم العالمي للمرحاض.. 3.6 مليار شخص لا يمتلكون دورات مياه

خصصت الأمم المتحدة اليوم 19 نوفمبر، للاحتفال باليوم العالمي للمرحاض، وذلك بهدف تحفيز وحشد الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم حول قضايا الصرف الصحي. حيث أصدرت الأمم المتحدة في عام 2013 قرارًا يعترف باليوم العالمي للمرحاض واعتباره يوماً عالمياً رسمياً من أيام الأمم المتحدة.

وأطلقت الأمم المتحدة هذا العام، حملة 2021 لليوم العالمي لدورات المياه، وأشارت المنظمة الدولية عبر موقها الرسمي، أن 3.6 مليار شخص لا يمتلكون دورات مياه تعمل بشكل سليم، مضيفة: «هذ نقطة البداية لحملة 2021 لليوم العالمي لدورات المياه»، ويحتفل اليوم العالمي بدورات المياه لزيادة وعي 3.6 مليار شخص يعيشون دون الوصول إلى مرافق الصرف الصحي بشكل آمن.

مخاطر عدم وجود دورات مياه آمنة:

وأضافت: «عندما لا يتوفر لدى بعض الناس في المجتمع دورات مياه آمنة، فإن صحة الجميع معرضة للخطر، يؤدي سوء الصرف الصحي إلى تلوث مصادر مياه الشرب والأنهار والشواطئ والمحاصيل الغذائية، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض الفتاكة بين السكان».

مقترحات الأمم المتحدة لحل أزمة الصرف الصحي:

يتمثل الحل في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الصرف الصحي العالمية وتحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة: المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030 .

على الرغم من أن الصرف الصحي هو حق من حقوق الإنسان مُعترف به من قبل الأمم المتحدة، فإننا بحاجة ماسة إلى ضخ استثمارات ضخمة والابتكار لزيادة التقدم بمقدار أربعة أضعاف على طول «سلسة الصرف الصحي»، بدءاً من دورات المياه ووصولاً إلى نقل النفايات البشرية وجمعها ومعالجتها.

وأكدت أنه باعتبارها جزءا حقوق الإنسان، يجب على الأنظمة الاستماع إلى الأفراد الذين تخلفوا عن الركب وتعرضوا للحرمان من إمكانية الوصول إلى دورات المياه وتخصيص تمويل محدد لإدماجهم في عمليات التخطيط واتخاذ القرار اللائق.