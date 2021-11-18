شروط المعاش المبكر 2021.. مدة اشتراك 300 شهر

يبحث الكثير من المواطنين المؤمن عليهم عن أخبار المعاش المبكر، وذلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الذي نص على أنه يجب الانتهاء من مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة، كما يجب أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

شروط المعاش المبكر 2021

وتزامنا مع بحث المواطنين عن أخبار المعاش المبكر 2021، توضح «الوطن» فى إطار دورها الخدمي نص قانون التأمينات حول المعاش المبكر، حيث نصت المادة 20 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات على أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط المؤمن عليه، لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لابد أن تتوافر الشروط التالية:

- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، يعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

- تتضمن مدة الاشتراك، مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

- تقديم طلب صرف معاش مبكر.

- ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

حالات صرف المعاش المبكر

ونص القانون على أن المعاش المبكر، بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة، ويجب أن يتضمن القرار ما يأتي:

- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

- رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعـوض المؤمن عليـه عـن تخفيض السن.

- زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.