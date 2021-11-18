ضبط سارقي كابلات كهربائية ومهمات إنارة بممشى المريوطية السياحي بالجيزة

تمكن 3 موظفين بمحافظة الجيزة، من ضبط سارقي الكابلات الكهربائية ومهمات الإنارة بممشى المريوطية السياحي.

توجيه الشكر لـ3 موظفين

وتقدمت محافظة الجيزة بالشكر والتقدير لكل من مراقب الكاميرات بممشى المريوطية، ومراقب الممشى بحي الهرم، ومدير الممشى بحى الطالبية وحي الهرم، لتمكنهم من ضبط ثلاثه أفراد متلبسين اعتادوا سرقة مهمات الإنارة وكابلات الكهرباء المغذية لكلوبات واسبوتات الإنارة الجمالية بممشي المريوطية السياحي، وبيعها لأحد تجار الخردة والجاري ضبطه أيضا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعُرض السارقون على النيابة، وحُرر محضر 2 أحوال، بتاريخ 16 نوفمبر الجاري.

دعم الشوارع بكاميرات مراقبة

ونوهت محافظة الجيزة بأن جميع الشوارع التي يتم تطويرها يتم تزويدها بكاميرات مراقبة، مع تخصيص نوبتجيات لمراقبة الحاله العامة بالشارع.