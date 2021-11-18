أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة.. 8 محافظات تتعرض لأمطار

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة، قائلا: «إنه بداية من السبت المقبل سوف تتعرض محافظات الدلتا ومنطقة الساحل الشمالي الغربي لتساقط أمطار غزيرة».

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظات المتوقع أن تتعرض لأمطار يبلغ عددها 8 محافظات وهي: «البحيرة والغربية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط فضلاً عن الاسكندرية و بورسعيد»، مشيراً إلى أنه سوف يحدث انكسار كبير في درجات الحرارة خاصة في محافظات الدلتا.

الري تعلن عن خريطة سقوط الأمطار السبت المقبل

فيما أكدت خرائط مركز التنبؤ بالطقس التابعة لوزارة الموارد المائية والري، أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة، وأنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية «الأسكندرية» ومحافظات شمال الدلتا «الغربية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط والدقهلية والبحيرة ودمياط»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تقل شدتها كلما اتجهنا على باقي محافظات الوجه البحري والقاهرة وتكون خفيفة على شمال الصعيد «بني سويف والمنيا».

مركز التنبؤ يتابع أخبار سقوط الأمطار في مصر

فيما أكد المركز الذي يتابع حركة سقوط الأمطار على مصر ودول أعالي النيل أنه من المحتمل أيضا أن تشهد محافظات خليج السويس نهاية اليوم الخميس، سقوط بعض الأمطار وكذلك بعض محافظات الوجة البحري لكن حدتها ضعيفة مقارنة بيوم السبت.

الري تناشد المواطنين في عدد من المحافظت بتوخي الحذر

وناشد المركز الجهات المسئولة بتوخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب مخاطر سقوط الأمطار بداية من غدا الجمعة، التي من المتوقع أن تسقط فيها أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وكانت السيول والأمطار الغزيرة قد تسببت في أضرار بالغة في عدد من محافظات جنب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وحجزت السدود الجبلية كميات كبيرة من مياه الأمطار كادت أن تتسبب في أضرار بالغة.

الري تعلن رفع درجة الاستعداد في محافظات سقوط الأمطار

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موسم الامطار والسيول ورفعت مصلحة الري درجة الاستنفار القصوى في كافة أجهزة الوزارة المعنية، كما خفضت مناسيب المياه بالترع والمصارف، وتم التأكد من مدى جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لمحطات الكهرباء.