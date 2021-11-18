 جامعة بنها: حظر تقديم الخدمات لغير متلقي لقاح كورونا أول ديسمبر

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بمنع دخول الطلاب والعاملين غير الحاصلين على تطعيم لقاح فيروس كورونا للحرم الجامعي.

وقال رئيس جامعة بنها، أنه بدءًا من 1 ديسمبر المقبل سيتم منع تقديم أي خدمات حكومية داخل الجامعة والمنشآت التابعة لمن لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى البدء في تطبيق القرار على مستوى إدارة الجامعة وكلياتها ومراكزها المختلفة، بعدم السماح بدخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين والعمال منذ 15 نوفمبر الجاري، إلا بعد ما يُثبت حصولهم على اللقاح، أو شهادة أسبوعية تفيد بسلبياتهم من فيروس كورونا بعد إجراء تحليل «بي سي آر».

تطبيق إلكتروني لكشف غير متلقي لقاح كورونا

وأشار «سوسة» إلى أن الجامعة أنشأت قاعدة بيانات لمنسوبيها الحاصلين على التطعيم، مؤكدا أن التطبيق الجديد أطلقته وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، حيث يتم الكشف عن حالة متلقي لقاح كورونا من خلال الاستعلام بالرقم القومي سواء كان تلقى التطعيم أم لا.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا طباعة بطاقة جامعية لمنتسبي الجامعة، وبها إشعار «تم التطعيم»، لتسهيل الحركة داخل الحرم الجامعي وكليات الجامعة.

«سوسة» يناشد منتسبي الجامعة بتلقي لقاح كورونا

وناشد الدكتور جمال سوسة جميع منسوبي الجامعة، بالحرص على تلقي تطعيم لقاح فيروس كورونا، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم، مضيفا أن الجامعة وفرت 11 نقطة ثابتة، إضافة إلى النقاط المتحركة بجميع الكليات والمستشفى الجامعى لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكل سهولة ويسر، مؤكدًا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.