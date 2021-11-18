نظام العمل الجديد بمستشفى شرم الشيخ الدولي.. 15 يوم عمل في الشهر

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، قرارا بشأن تنظيم العمل داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث وافق على العمل بنظام النوبتجيات بمعدل 15 يوما للأطباء والتمريض والإداريين، على أن يُقسم العمل على مدار الشهر، بواقع 15 يوما متتالية عمل وأخرى إجازة، بشرط عدم الإخلال بجودة الرعاية الصحية، وتقييم سير العمل بالمستشفى كل ثلاثة أشهر.

المحافظ يلتقي الأطقم الطبية

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالأطقم الطبية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محسن عبيدو مدير مستشفي شرم الشيخ الدولي للوقوف علي مشكلاتهم وطلباتهم ومقترحاتهم، من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، وفي إطار الاستعداد لانعقاد عدة مؤتمرات كبرى بشرم الشيخ يحضرها ألوف المشاركين وبحضور وفود ورؤساء الحكومات وعدد من رؤساء الدول، والاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

15 يوما إجازة

كان العاملون بمستشفى شرم الشيخ الدولي تقدموا بطلب للعمل بنظام النوبتجيات أي 15 يوما عمل و15 يوما إجازة، وحصلوا على موافقة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محسن عبيدو مدير مستشفى شرم الشيخ.