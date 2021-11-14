286 مليون جنيه لتطوير المنظومات الأمنية بمدينة شرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، موافقة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على توفير مبلغ 246 مليون جنيه لتطوير المنظومات الأمنية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى الموافقة على توفير 10 ملايين جنيه لمشروعات تطوير وتحسين البيئة بمدينة شرم الشيخ لظهور المدينة بالمظهر اللائق استعداداً للمؤتمرات المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة.

وقال فودة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه التقى اليوم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير الدعم المالي لبعض المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة بتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف أنه جرى الموافقة على دعم المحافظة بمبلغ 30 مليون جنيه تجهيزات لمبنى الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ الجديد والذي يتم إنشاؤه على أحدث الطرق الحديثة ولظهور المدينة بالمظهر اللائق.

مؤتمرات عالمية في شرم الشيخ

أكد المحافظ أن سياحة المؤتمرات سوف تعود بقوة إلى مدينة شرم الشيخ كما خطط الرئيس السيسي، موضحا أن عام 2022 سوف يشهد أحداثا وفعاليات عالمية أبرزها مؤتمر المناخ الذي أعلن عنه في جلاسكو، منتدى شباب العالم الذي يبدأ أول العام المقبل.

أما هذا العام هناك مؤتمرات عالمية وهي مؤتمر الكوميسا وهو مؤتمر اقتصادي، يليه مؤتمر مكافحة الفساد بمشاركة 180 دولة عربية وأجنبية.

وأوضح أن مدينة سانت كاترين سوف تستضيف الشعر المقبل ملتقى التحلي الأعظم الذي عرف باسم ملتقى الأديان نسبة إلى المشروع الذي أطلقه الرئيس السيسي وهو التجلي الأعظم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تجعل سانت كاترين منطقة جذب حقيقية للسياح.

أول مجلس مدينة ذكي في مصر

وأكد اللواء خالد فودة أن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ هو أول مجلس ذكي على مستوى مصر، يجري تشييده وفقاً لأحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، من المقرر افتتاحه العام المقبل ليُعد نموذجاً لمبنى حكومي متطور يسهل من أداء الخدمة للمواطنين، إضافة إلى كونه واجهة معمارية وحضارية لمدينة السلام.

وأشار المحافظ إلى أن المبنى الجديد متميز فهو صديق للبيئة، ويقدم كل الخدمات وفقا للمنظومة الرقمية الجديدة، ما يسهل في تقديم الخدمة للمواطن، والقضاء على الفساد والبيروقراطية.

وقال إنه يسعى من خلال الإمكانات والخدمات التي يوفرها هذا الكيان، لتوفير رفاهية أداء الخدمة للمتلقي والقائم بأداء الخدمة على حد سواء.