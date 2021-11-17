فودة: زيادة الأطقم الطبية والجوازات لتيسير إجراءات السياح بمطار شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه طالب الأسبوع الماضي بالتعامل مع زيادة أعداد السياح والركاب داخل مطار شرم الشيخ، حيث لاحظ أثناء عودته من القاهرة أن هناك أعدادا كبيرة في صالات السفر والوصول لعمل تحاليل «pcr».

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه التقى عدد من رجال الأعمال الأسبوع الماضي، واللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، لمناقشة تيسير إجراءات السياح بالمطار.

وأكد «فودة»، زيادة أعداد الأطقم الطبية والجوازات داخل مطار شرم الشيخ الدولي لسرعة إنهاء إجراءات السياح، بعد إخطار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

غلق 3 منشآت سياحية بشرم الشيخ

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى تشكيل لجنة من مديرتي الصحة والتموين ومجالس المدن منذ أسبوعين، للمرور على المنشآت السياحية، وأي منشأة تقوم بتقديم أطعمة للسياح للتأكد من جودتها وسلامتها، حيث أُغلقت 3 منشآت سياحية لعدم مطابقة شروط وضوابط السلامة والصحة المهنية، وذلك بعد المرور على ما يقرب من 60 منشأة سياحية.

وقال إنه حضر اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار التي عقدت أمس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقرر بدء عمل 5 شركات دولية متخصصة في مجال مراجعة إجراءات السلامة الصحية، مضيفا أنه تقرر التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت، مع عدم تجديد الرخصة للمنشأة التي لا تلتزم بالإجراءات.

انتعاش السياحة الألمانية في شرم الشيخ

وقال اللواء خالد فودة في تصريحاته، إن السياحة الألمانية انتعشت في شرم الشيخ بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لجائحة كورونا، مشيرا إلى أنه التقى السفير الألماني فرانك هارتمان أمس وناقشا عدة موضوعات، أبرزها اقتراح بتوقيع اتفاقية تآخى وصداقة بين شرم الشيخ وإحدى المدن الألمانية، وتنظيم زيارة لممثلي شركات السياحة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام لزيارة شرم الشيخ.

ووجه المحافظ الدعوة للسفير لزيارة مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين.