رحالة سعودي يروج للسياحة المصرية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة

قال الرحالة السعودي فيصل الغزاوي، إنه بصدد تنظيم زيارة لمدينة شرم الشيخ للترويج للسياحة المصرية، وذلك مع بدء الموسم الشتوي الذي يجذب السياح الأجانب بوجه خاص.

«الرحالة السعودي» حريص على زيارة كافة الأماكن السياحية بشرم والغردقة

وأضاف «الغزاوي»، في تصريحات لـ «الوطن»، أنَّه حريص خلال رحلته على زيارة كافة الأماكن السياحية بالمدينتين، منوها بأن وقوع الاختيار على «شرم الشيخ» و«الغردقة» جاء بناءاً على اعتدال المناخ شتاءاً، والشواطئ الخلابة وأماكن الغطس ورؤية الأسماك النادرة التي لا توجد إلا في المدينتين.

«الغزاوي»: التقاط صور وفيديوهات تذكارية في كل مدينة عربية أزورها

ولفت الرحالة السعودي إلى حرصه على زيارة العديد من المدن العربية العريقة من وقت لآخر، مؤكداً على اهتمامه بالتقاط الصور تذكاريه للمعالم التاريخية ومقاطع فيديو تسجل وتوثق جمال تلك المدن النادر.

شرم الشيخ الأفضل لممارسة الغوص عالمياً.. للأسباب الآتية

وتابع، بأن مدينة شرم الشيخ تتميز بأنها من أفضل المدن السياحية وتشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة، وتعتبر من أفضل وجهات الغوص في العالم، حيث يزخر بحرها بعجائب الأسماك والشعاب المرجانية والتضاريس الجغرافية تحت الماء.

وأشار إلى تنوع الوجهات السياحية بمدينة السلام، ما بين أماكن للترفيه وأخرى للمغامرات وممارسة السفاري والغوص وتسلق الجبال، بجانب المزارات والمنتجعات التي تشعر السائح بأن كل يوم يقضيه في المدينة يوم مختلف عن الذي سبقه.

لقبت بمدينة السلام.. لماذا هذا الاسم؟

وألمح «الغزاوي» إلى حصول مدينة شرم الشيخ على جائزة منظمة اليونسكو في السلام، ضمن نحو 40 مدينة تسابقوا للحصول على ذلك اللقب، لتسمى بمدينة السلام.

«الغردقة».. أفضل مدن مصر السياحية للأسباب الآتية

وقال الرحالة السعودي عن مدينة الغردقة أنه يمكن وصفها بأفضل المدن السياحية في مصر، فهي وجهه مثالية للإجازات العائلية والشبابية ومناسبة لقضاء رحلات المتزوجين حديثاً، كما تتميز بشواطئها الرائعة وصفاء المياه ونقاء الهواء.

أهم مزارات الغردقة.. تعرف عليها

واستطرد «الغزاوي»، تتميز المدينة بوجود جميع الرياضات والألعاب البحرية الجاذبة لأعداد كبيرة من السياح، بجانب مزارات هامة مثل متحفي «الأكواريوم» و«الرمال»، وشعاب كارلوس، وجزر «الجفتون» و«مجاويش» و«أبو منقار» و«شدوان»، وموقع أبو النحاس الشهير بالغطس.