مصرع مزارع ونجله وإصابة 2 في حادثين منفصلين بالمنيا

لقي مزارع ونجله مصرعهما، بعدما صدمتهما سيارة على الطريق الزراعي «مصر- أسوان» بمركز ملوي، اليوم الخميس، فيما أصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة «كارو» بالطريق نفسه أمام مركز المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا من عمليات النجدة، بمصرع مواطن ونجله، إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بهما، حيث لم يتمكن السائق من مفاداتهما، بسبب شدة الإنحدار عند دوران قرية حافظ بمركز ملوي.

إصابة طالب وسائق في حادث اصطدام ملاكي بعربة كارو

وأصيب طالب وسائق في حادث تصادم سيارة بعربة «كارو» بطريق الصعيد، حيث تلقت عمليات النجدة بلاغا بتصادم سيارة بعربة كارو، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية «زهرة»، بسبب السرعة.

وتسبب الحادث في إصابة كل من «كمال.ع»، 62 عاما، سائق، و«يوسف.ا»، 14 عاما، طالب، ونقلا إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالحادثين.

أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بالطرق

وتواصل الوحدات المحلية، جهودها في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة الطرق من خلال تنفيذ أعمال الإنارة.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، إن الحملات شملت قرى نزلة حسين، طوخ الخيل، البرجاية، حيث تم إجراء أعمال صيانة شاملة لكشافات الإنارة بالطريق الصحراوي الغربي وتشغيل كشافات الإنارة بمدخل عزبة إسحاق غطاس وإصلاح وتركيب 15 كشاف انارة و7 لمبات ليد.

كما قام قسم الإنارة، بتركيب 26 كشاف إنارة و50 لمبة «ليد»، وصيانة وإصلاح 120 كشاف إنارة، و7 أعمدة وصيانة 3 خلايا كهربائية، وشد أسلاك كهربائية بطول 100 متر، لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.