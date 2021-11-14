خالد الجندي: يجب معرفة النبي «عقليا» حتى لا نقع في فخ «التأليه»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم، إن المسلمين رغم حبهم الجارف لرسول الله صلَّ الله عليه وسلم، يجهلون الكثير عنه، مؤكدا ضرورة أن يتعمق المسلمون في معرفة الرسول من الناحية العقلية، وليس العاطفية، حتى لا يقعوا في فخ «تأليه» الرسول.

وأضاف «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة dmc، أن الزاوية العاطفية تصل بنا إلى «تأليه النبي»، منبهًا أنه لا يريد للمسلمين أن يقعوا في هذا الفخ.

توقير النبي صلَّى الله عليه وسلم

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «عندي إحساسين غريبين؛ الأول خاص بتوقيرنا لسيدنا النبي، والثاني جهلنا به، أنا متأكد أن الناس عندها شعور جارف بالمحبة لسيدنا النبي، لكن عندي يقين تاني، أن فيه حالة جهل غريبة جدا بسيدنا النبي، من المسلمين المتبعين لسيدنا النبي».

معرفة النبي من الزاوية العاطفية توقع في فخ «التأليه»

وأردف أن معرفة النبي من الزواية العاطفية فقط، تجعل المسلم يتعامل مع الرسول بطريقة مبالغ فيها، مستشهدًا بما جاء في القرآن الكريم: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ»، موضحًا أنه يقول هذا الكلام حتى يوضح للناس لماذا صرح بأن النبي لم يكن يعلم بالجن إلا حينما جاءه الوحي.

وأكد أنه صرح بذلك استنادًا إلى الآية الكريمة بسورة «الجن»: « قُلۡ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَر مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَقَالُوۤا۟ إِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡءَانًا عَجَبًا»، مشددًا على أن كلمة « أُوحِیَ»، في الآية الكريمة، توضح أن النبي لا يعلم الغيب، منتقدًا من هاجمه على تلك التصريحات: «واضح كدا أنهم لا بيقرأوا قرآن، ولا يعرفوا سيدنا النبي، الآية اللي بتقول كدا، عايزني بقى أكذب القرآن وأصدقك».