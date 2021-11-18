افتتاح 35 عيادة جديدة للشباب والمراهقين في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم خدمات طبية لدور الأيتام والمؤسسات العقابية، من سن 5 سنوات حتى 18 عاما، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان، اليوم الخميس، إلى افتتاح 35 عيادة جديدة للشباب والمراهقين، موضحا أن إدارة الصحة المدرسية قدمت خدمات شملت فحوصات طبية وتطعيمات لطلاب المدارس، ونفذت 126 ندوة للتثقيف الصحي.

المرور على 339 مدرسة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

ولفت وكيل الصحة، إلى المرور على 339 مدرسة؛ للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية، واتباع أساليب مكافحة العدوى؛ حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

تطعيم 8619 طالبًا ضد الالتهاب السحائي

بدورها، قالت الدكتورة نهى علي السهلي، مدير إدارة الصحة المدرسية، إنه تم إجراء فحص طبي شامل لـ35 ألفًا و627 طالبًا، وتطعيم 8619 طالبًا ضد الالتهاب السحائي، وتطعيم 650 طالبًا بلقاح كورونا، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت «السهلي»، أنه تم تنفيذ 126 ندوة للتثقيف الصحي لطلبة المدارس تنوعت موضوعاتها بين الإجراءات الوقائية، التي يجب الالتزام بها والنظافة الشخصية والأمراض المعدية والتغذية السليمة وأهمية ممارسة الرياضة، كما تم عقد دورة تدريبية خاصة بعيادات الشباب والمراهقين.