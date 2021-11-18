أستاذ سياسات: زيارة الأمير تشارلز وزوجته تؤكد استقرار مصر

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن زيارة الأمير البريطاني تشارلز وزوجته لمصر، جاءت بعد 15 عامًا من الزيارة الأخيرة له، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد أن مصر بلد الأمان، وتزيد معرفة الشعب البريطاني بالقوة الناعمة المصرية، وأضاف أن الأمير اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواجهة تحديات المناخ.

محاربة الإرهاب

وتابع «سنجر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن زيارة الأمير لمشيخة الأزهر تؤكد محاربة الإرهاب في ظل تضامن الرئيس السيسي مع الدول التي تعاني من خطره.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، يرى أن هذه الزيارة تدعم السياسة الخارجية المصرية، إذ يعلم قادة العالم ومن بينهم الأمير تشارلز، أن مصر دولة محبة للاستقرار والأمان، مؤكدًا أن زوجته حرصت على الحديث مع سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي حول ضرورة تمكين المرأة.

زيارة الأمير تشارلز تؤكد استقرار مصر

وأكد أستاذ السياسات الدولية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن زيارة الأمير تشارلز وزوجته تؤكد على استقرار مصر، وتعد بمثابة دعاية سياحية أغلى من أي حملة، بحيث تم إيصال رسالة لأذهان الجميع في العالم، بأن مصر متطورة ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا وبها استقرار على أعلى مستوى.

زيارة الأمير تشارلز لمصر

وحل الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، ضيفين على مصر، اليوم الخميس، بعد زيارة استمرت يومين للأردن.