هل فوائد المال المودع بالبنوك تجوز لأداء العمرة والحج؟.. الإفتاء توضح

أداء مناسك الحج والعمرة حلم يراود الكثير، خاصة بعد إعلان المملكة العربية السعودية، الموافقة على عودة الرحلات وتخفيف الإجراءات الاحترازية، وإلغاء التباعد الاجتماعي، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، وأخذ التصاريح اللازمة من خلال استخدام تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا»، لأخذ مواعيد الصلاة أو لأداء مناسك العمرة.

وعليه قد يبحث البعض عن فوائد المال المودع بـ البنوك لصرفها في تكاليف العمرة أو الحج وهو ما توجهت به سائلة لدار الافتاء المصرية خلال بث مباشر عبر الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقول فيه «لدى مال مودع بالبنك فهل يجوز الحج من فوائده؟».

ووفقا للدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر: «إن فوائد البنوك يجوز استخدامها فيما أراد الإنسان ولا حرمة فيها، وعليه يمكن لأى شخص أن يحج أو يعتمر منها».

خطوات التقديم على الحج والعمرة

وفي سياق منفصل، كان قد صرح المهندس هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة بالسعودية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم»، عبر قناة «dmc»، إنّ المواطنين الذين يرغبون في الحج أو العمرة وحصلوا على لقاحات غير معتمدة في المملكة يجب عليهم أن يحصلوا على جرعة ثالثة تنشيطية من اللقاحات المعتمدة.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات تطبيق «اعتمرنا»، تحميله من هنـــا لـIOS، وللأندرويد من هنــــا.

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كما يمكن تحميل تطبيق توكلنا لمستخدمي الأندرويد من هنـــــــا، ولمستخدمي الـIOS من هنــــــــا.

وإذا كان لديك حساب «أبشر»، قم تسجيل مستخدم جديد وإدخال المعلومات المطلوبة، بعد ذلك سيصلك رمز التحقق على جوالك المسجّل في أبشر لتفعيل الحساب، قم بتحديد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق وأجب عن الأسئلة الصحية، بعد ذلك حدد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس مكان إقامتك (عائلة، عمال منزليون).

أما إذا لم تكن مُسجلًا في نظام أبشر، فإن تسجيلك في تطبيق توكلنا يتطلب تزكيتك من خلال أحد المسجلين في «أبشر» عبر خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا المدرجة ضمن خدمات المنصة، حيث يمكن الوصول إليها عبر الطريقة التالية:

- الدخول إلى الحساب المسجل في أبشر.

- اختيار الأفراد.

- الدخول على «خدماتي» ثم الضغط على خدمات واختيار الخدمات العامة.

- اختيار خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا.

- تعبئة الحقول الثلاثة الرئيسية (رقم الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال).

- بعد اكتمال التعريف ستصلك رسالة على هاتفك بإمكانية تسجيلك في تطبيق توكلنا.

- سيصل المعرّف رمز تحقق على جواله لكي يستطيع المعِّرف إكمال عملية التعريف.