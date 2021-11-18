تحليل عينة من الوجبة المدرسية لمعرفة سبب «مغص» طلاب مدرسة بكفر الشيخ

تابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما أثير حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة «كفر الطايفة» بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، إذ تواصل مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والذي أكد أنه تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وأصبحت حالتهم الصحية مستقرة، وأن الحالات تخرج تباعًا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أن المديرية أكدت أنه تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مدير المديرية بمتابعة الحالة الطبية للطلاب لحين الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.