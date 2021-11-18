اليوم الوطني العماني الـ51: عروض عسكرية وألعاب نارية تزين سماء السلطنة

احتفلت سلطنة عمان، اليوم، باليوم الوطني العماني الـ51 «العيد الوطني»، بعروض عسكرية وفنية وألعاب نارية زينت سماء السلطنة.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، في تقرير لها، أن سلطنة عمان تحتفل باليوم الوطني وشعبها متسلح بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات النهضة المتجددة وصونها بولاء راسخ لقائد مسيرتها السلطان هيثم بن طارق الذي أكد منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020 م سعيه إلى رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وبمناسبة اليوم الوطني العماني الـ 51، حضر السلطان هيثم بن طارق، القائد الأعلى، العرض العسكري الذي أُقيم على ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر المرتفعة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني العماني ال 51، والذي شاركت فيه وحدات رمزية تمثّل الجيش السلطاني العُماني، وسلاح الجو السلطاني العُماني، والبحرية السلطانية العُمانية، والحرس السلطاني العُماني، وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عُمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، وشؤون البلاط السلطاني والخيالة السلطانية، وخيالة الحرس السلطاني العُماني، والفرقة الموسيقية العسكرية المشتركة.

طوابير العرض العسكري تؤدي التحية احتفالا باليوم الوطني العماني ال 51

وعندما اعتلى السلطان هيثم بن طارق المقصورة السلطانية أدّت طوابير العرض التحية العسكرية، وعزفت الموسيقى العسكرية المشتركة السلام السلطاني، وأطلقت مدفعية سلطان عُمان بالجيش السلطاني العُماني إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية..

وقدّمت الفرقة الموسيقية العسكرية المشتركة مقطوعات موسيقية متنوعة بمناسبة اليوم الوطني العماني ال 51، ثم رددت طوابير حرس المراسم النشيد العسكري (فلتسلمي عُمان)، كما رددت طوابير حرس المراسم نداء الولاء والتأييد (الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الذود عن الوطن) ثم الهتاف ثلاثًا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى.

عروض ألعاب نارية ابتهاجا باليوم الوطني العماني ال 51

وشهدت سلطنة عُمان مساء اليوم عروضا للألعاب النارية ابتهاجا باليوم الوطني العماني الـ51، زينت بأشكالها المُبهرة وألوانها الزاهية السماء.

وظهرت العروض التي أُقيمت في محافظة مسقط بولايتي العامرات والسيب في تشكيلات مُبهرة نالت استحسان المُشاهدين وعبرت عن فرحة أبناء سلطنة عُمان بحلول اليوم الوطني العماني ال 51، تلك المُناسبة الغالية على قلب كل مواطن عُماني، وستقام كذلك عروض الألعاب النارية غدا الجمعة في محافظة ظفار كما ستقام، الإثنين المقبل بمحافظة مسندم.