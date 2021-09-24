صلاة الجمعة تعود لمساجد سلطنة عُمان اليوم بعد 18 شهرا من المنع

تعود صلاة الجمعة إلى سلطنة عمان، اليوم، بعد نحو عام ونصف العام من منع أدائها، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ومحاولات احتوائه.

وأعلنت سلطنة عُمان، قبل أيام، أنها سمحت بإعادة فتح الجوامع لأداء شعائر صلاة الجمعة، حيث قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العُمانية، إنها منحت التصريح بفتح الجوامع لشعائر صلاة الجمعة، وذلك بحسب الضوابط الاحترازية المقررة.

دليل استرشادي لفتح جوامع السلطنة

ونشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العُمانية دليلاً استرشادياً لفتح الجوامع لمنح تصاريح إقامة شعائر صلاة الجمعة.

وأصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة انتشار فيروس كورونا، عدداً آخر من القرارات، من بينها السماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية سبتمبر 2021.

وقررت اللجنة كذلك وقف العمل بالحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسلطنة من العراق وإيران، وخضوع القادمين من هاتين الدولتين للضوابط نفسها المعمول بها للمسافرين الوافدين من دول العالم كافة.

عودة الصلاة بعد ترقب ومطالبات

ويترقب المواطنون والمقيمون في السلطنة منذ أكثر من شهر عودة صلاة الجمعة التي تم إيقافها منذ بدء جائحة كورونا في السلطنة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت مطالبات كثيرة، في الفترة الأخيرة، بإعادة السماح بإقامة صلاة الجمعة، خصوصاً مع وجود مؤشرات لانحسار جائحة كورونا في السلطنة وانخفاض أرقامها، وفتح الأنشطة التجارية، وإنهاء الإغلاقات.

جدير بالذكر أنه تم إيقاف إقامة صلاة الجمعة في سلطنة عُمان في 15 مارس 2020، وبعد يومين أصدرت اللجنة العليا قراراً يقضي بإغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان.

وفي 10 نوفمبر 2020، قررت اللجنة إعادة الفتح التدريجي للجوامع والمساجد بعد إغلاقها، مع الاستمرار بعدم إقامة صلاة الجمعة.