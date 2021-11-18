الداخلية تضبط شخصا لإجرائه تحويلات مالية غير مشروعة في الإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الإسكندرية؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال التحويلات المالية غير المشروعة.

إجراء عمليات سحب غير مشروعة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة قيام «صاحب شركة أدوات منزلية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية» باستغلال قيام إحدى الدول بوضع قيود لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة لمواطنيها من بنوك داخلها في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصرف الآلي داخل الدولة المنوه عنها.

وتبين أن المذكور يقوم بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وبأشخاص يحملون ذات الجنسية «مقيمون بدولتهم» في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات البيع الخاصة بشركة الأدوات المنزلية المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك المصرية، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من الذين يحملون ذات الجنسية مقابل عمولة يتحصل عليها بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، وقد تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي «62 مليون جنيه مصري»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.