ضبط 6 من تجار المخدرات في 3 محافظات.. عقاقير مؤثرة على الحالة النفسية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتحار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط تشكيل عصابي مكون من «3 عناصر إجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة قنا»، بالاتحار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

جرى ضبط المتهمين بدائرة القسم حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم «150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما بمخزن سري بالسيارة- مبلغ مالي- هاتف محمول»، وقدرت المضبوطات بنحو «1,500,000» جنيه.

ضبط زعيم تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالدقهلية

وفي الدقهلية، رصدت إدارة مكافحة المخدرات، نشاط «5 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الدقهلية» كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتحار بالمواد المخدرة وقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية لترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

أمكن ضبط زعيم التشكيل العصابي، وبحوزته «كمية لمخدر البانحو وزنت 25 كيلوجراما- كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام - بندقية خرطوش و عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى- هاتف محمول».

بمواجهته بالمضبوطات أيد ماجاء بالتحريات، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي التشكيل العصابي.

ضبط كمية من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية بصيدلية في القليوبية

كما رصد نشاط «مالك صيدلية له معلومات جنائية - كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية»، ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط «إثنين من المسئولين» حال تواجدهما بالصيدلية المشار إليها، وبالتفتيش في حضورهما تم ضبط «كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومهربة جمركيا وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور – مبلغ مالى».

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين بدون تذكرة طبية لصرفها.