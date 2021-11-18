ضبط 1368 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. بينها لحوم وأسماك مجمدة فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط 1368 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ومن بين القضايا المضبوطة بحسب بيان عن وزارة الداخلية، ضبط صاحب مخبز بلدى بالقاهرة بتهمة تجميع الدقيق المدعم للاتجار به في السوق السوداء، وضبط مسؤول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة حلوان، لإدارته المخبز دون ترخيص، بتهمة تجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصا للمخابز البلدية المرخصة، بقصد الاتجار به في السوق السوداء غاشا بذلك جمهور المستهلكين، وعُثر داخل المخبز على 8,750 طن دقيق بلدى مدعم، وبمواجهته اعترف بإدارته المخبز دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 3,6 طن أسماك مجمدة دون مستندات مجهولة المصدر

كما جرى ضبط 3,6 طن أسماك مجمدة دون مستندات مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وجرى ضبط 2,2 طن كبدة مُجمدة دون مستندات مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وكذلك جرى ضبط 1,25 طن أسماك مُدخنة رنجة، جمبرى مُجمد بدون مستندات مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط 200 طن أقماح مستوردة مجهولة المصدر

وضبط 200 طن أقماح مستوردة مستلزمات إنتاج ذات منشأ أجنبي دون إفراج جمركي أو مستندات مجهولة المصدر، و50 طن دقيق فاخر منتج نهائي مدون عليه علامات تجارية وهمية غير مسجلة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مطحن لطحن الغلال بمحافظة المنوفية، ضبط 45 طن مخللات معبأة داخل براميل بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بمحافظة البحيرة.

وجرى ضبط قائد سيارة حال سيره بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وبحوزته 6,62 طن زيوت مكرر دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط قائد سيارة حال سيره بدائرة قسم شرطة السادات بمحافظة المنوفية، وبحوزته 2 طن سكر تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعه وعدم صرفه للمواطنين للاتجار به بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة قدرت بقيمة 17000 جنيه.

ضبط المدير المسؤول عن إحدى محطات تموين السيارات بمحافظة الشرقية، لعدم الاحتفاظ برخصة وإدارة وتشغيل المحطة وعدم انتظام القيد بدفتر 21 بترول الخاص بالمحطة، وتجميعه 27000 لتر سولار – بنزين 80، 92، للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة الدقهلية وبحوزته 99 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، جمعها المذكور للاستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكذلك جرى ضبط 13225 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 175 قضية في مجال الضرائب العامة، جمارك، الضرائب العقارية والملاهي، وضبط 105 قضايا متنوعة تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية.