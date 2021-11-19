«تعليم شمال سيناء»: مدارس المحافظة إجازة السبت بقرار وزاري

أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، فى بيان هام له نشر على صفحته الرسمية، بأنه «بناء على قرارات دولة رئيس الوزراء وتوجيهات المحافظ، ونظرا للظروف المناخية التى تمر بها البلاد تقرر إغلاق المدارس بالمحافظة غدا السبت، بصفة مبدئية نظرا للظروف الجوية، مع اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات الاحترازية».

وأوضح وكيل الوزارة، في اتصال مع «الوطن»، أنه لم يتقرر مد الإجازة الى يوم الأحد أو الاثنين، ولكن سوف تكون الإجازة بحسب الأحوال الجوية، وما يصدر عن رئاسة الوزراء، مشيرا أن هناك متابعات مع مكتب الوزير لحظة بلحظة لمتابعة جميع التطورات.

شمال سيناء تتعرض لموجة أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة

وكانت محافظة شمال سيناء، قد تعرضت أمس لأمطار كبيرة لمدة ساعتين على الأقل بمدينة العريش، أغرقت كل الشوارع وشوهدت رواكد المياه تغطى شوارع المدينة قبل أن تقوم سيارات الكسح التابعة لشركة المياه ومجلس المدينة، من النزول للميدان والعمل على شفط المياه الراكدة من نهر الطريق.

صعق حصان من أحد أعمدة الكهرباء

فيما صُعق حصان بعد لمسه أحد أعمدة التيار الكهربائى بجوار مدرسة الشهيدة بسمة راشد للتعليم الآساسى بوسط العريش.

وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد شدد على عدم لمس أعمدة الكهرباء وقت تساقط الأمطار، مضيفا، أنه يجب على الأهالى منع الأطفال من اللعب فى الشوارع خوفا عليهم من الأجواء المناخية الحالية.