«التحدي» يعرض شهادات عربية عن مكانة مصر وقوتها بالمنطقة

عرض الفيلم الوثائقى «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، المذاع على قناة «دى أم سى»، تصريحات ملوك وزعماء الدول العربية حول مكانة مصر وقوتها، وكيف أن الأمن القومى المصرى هو الأمن القومى العربي.

وعرض الفيلم الوثائقى، تصريحات لكل من الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرئيس التونسى قيس سعيد، والدكتور محمد أشتيه، رئيس وزراء فلسطين، والتي دارت تصريحاتهم حول الإشادة بدور ومكان مصر عربيا.

كما عرض الفيلم الوثائقى، جانبا من مؤتمر القبائل الليبية الذين يشيدون بدور مصر في الملف الليبى.

وجاء من ضمن الشهادات التى قيلت عن الإنجازات المصرية، ضمن الفيلم الوثائقي «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، شهادة كل من ميشيل دون الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش، سياسى ونائب أمريكي، خلال كلمته بإحدى الاجتماعات الكبرى، وكذلك جانب من كلمة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بأحد اللقاءات التلفزيونية الدولية.

كما جاء فى البرومو الخاص بفيلم «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، جانبا من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذى تحدث فيها معلقا عن دور مصر من أجل التوسط والوصول إلى هدنة فى قطاع غزة، وكذلك عرض الفيلم تقديم مواطن فلسطيني الشكر إلى الرئيس السيسي عن الإنشاءات التي تحدث فى قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة وإعادة بناء القطاع، حيث وصفه بـ «البطل الملهم».