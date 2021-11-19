فيلم «التحدي» يرصد شهادات الكبار لمصر في عهد السيسي: لعبت دورًا هامًا في كل المنطقة

مرت أيام على مصر فقدت فيه علاقاتها الدولية، وهاجمتها عدد من دول العالم، قبل أن تتبين لهم الحقائق ويرون الخيط الأبيض من الأسود، ويعرفوا أن مصر كتب الله لها النجاة على يد القائد عبدالفتاح السيسي والذي بدأ مسيرة الإصلاح فيها.

الفيلم الوثائقى «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، المذاع على قناة «دى أم سى»، استعرض شهادات عدد من قادة العالم بحق مصر ورئيسها، حيث قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي: «مصر وألمانيا يربط بينهما تاريخ طويل وخاص، وتلعب مصر اليوم دورًا هامًا في كل المنطقة».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «أحب أن أشير إلى أن العلاقات المصرية الروسية تعتمد على علاقات صداقة تقليدية».

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقال: «توضح مبادلاتنا المنتظمة جودة الشراكة الاستراتيجية التي تربط كلا البلدين، كما أن التسلسل الطويل للعمل الذي قمنا به هذا الصباح جعلنا من الممكن تعميقها».

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الدور المصري لوقف العدوان على غزة «أعرب عن خالص امتناني للرئيس السيسي وكبار المسئولين المصريين الذين لعبوا مثل هذا الدور الحاسم في هذه الدبلوماسية».

أما رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، رحب بالرئيس السيسي قائلًأ: «صاحب السعادة أنت رجل تتمتع بالكثير من الفطنة في الداخل والخارج» مضيفًا «1.25 مليار شخص من الهند سعداء برؤيتك هنا».

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي «إن الهدف الرئيسي من أهداف زيارتي لمصر، هو مواصلة التخطيط لمستقبل العلاقات بين البلدين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعميق التعاون العملي بين البلدين في كل المجالات والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى جديد».