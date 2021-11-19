أمطار غزيرة تضرب شمال سيناء.. وانتشار سيارات الصرف الصحي بالشوارع

شهدت قرى ومدن شمال سيناء صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة مما أدى لتكون برك المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة العريش، وانتشر عمال الصحي بالشوارع لفتح «بالوعات» التصريف، والعمل على شفط المياه.

وقال عدد من أهالي العريش، إن الأمطار أغرقت منطقة وسط المدينة وشارع البحر وسوق السمك والرفاعي والنصر ومول القصاص ومنطقة الأيوبي، بخلاف أحياء السمران والصفا والفواخرية والسلايمة والضاحية.

بدء عملية شفط المياه من الشوارع

وأصدر مجلس مدينة العريش بيانا، جاء فيه أن سيارات المجلس والعاملين بقسم الإشغالات ومجلس المدينة وشركة المياه والصرف الصحي بدأوا بالفعل في عملية شفط المياه من الشوارع وفتح الطرق التي تسبتت الأمطار في إغلاقها.

فيما أكد أبناء القبائل والعائلات في مدينة الشيخ زويد، أن أمطار غزيرة تساقطت على مدينتي الشيخ زويد ورفح بشكل غزير، إلا أن تساقط الأمطار لم يؤثر على حركة السير، لأن الأراضي في تلك الأماكن رملية وتمتص مياه الأمطار.

تخزين مياه الأمطار في الشيخ زويد

فيما تكاثرت المياه في منطقة سوق الثلاثاء وساحة المعهد الأزهرى وخزان المجلس الذي تم تشييده مؤخرا لتخزين مياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة، بحسب تصريحات سابقة لإيهاب بكير، سكرتير رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد ناشد في بيان سابق له، الأهالي بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، لأنها قد تتسبب في ماس كهربائي وقت تساقط الأمطار.