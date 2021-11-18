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محمود مسلم

القوى العاملة: 80 فرصة عمل بملتقى توظيف لذوي الإعاقة ببورسعيد

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الوطن
03:18 م | الخميس 18 نوفمبر 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، ملتقى توظيف لذوي الهمم والعزيمة، حيث قدمت شركة سومو تومو لضفائر السيارات بمنطقة جنوب بورسعيد، 80 فرصة عمل لراغبي العمل من ذوي القدرات، بحضور مسؤولي الشركة لاستيفاء نسبة الـ5% المقررة قانونًا.

قال مدير المديرية السيد السنجابي، إن توقيع العقود واستمارة 1 تأمينات تم لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالملتقى وبلغ عدد العقود التي وقعت 80 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها وزير القوى العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبًا، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مدير المديرية، أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم.

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