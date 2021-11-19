5 أشياء داوم عليها مع دخول الشتاء للحماية من كورونا والإنفلونزا

مع موجات الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد على فترات متقطعة قبل البدء رسميا في فصل الشتاء نهاية الشهر المقبل، وبفضل التغيرات المناخية قد يصاب الأشخاص بنوبات برد واحتقان وتكسير في العظام، ما يجعلهم يبحثون عن طرق لحمايتهم من الأمراض التي قد تصيبهم بسبب التغيرات المناخية بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد من طقس يومي السبت والأحد.

ووفقا لـ«skynewsarabia»، فإن الأطباء يروا أن الحفاظ على المناعة وتقويتها هو أفضل وسائل الدفاع في مواجهة الجراثيم والفيروسات والأمراض المزمنة، كما أن المناعة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لمساعدة الأجساد على مقاومة نزلات البرد والأمراض الأخرى مثل «كوفيد-19» ولمواجهة التغيرات دون الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا هناك إجراءات يجب اتباعها وهي:

ممارسة التمارين الرياضية

وبحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية»، فإن الرياضة تساعد على تحفيز الخلايا المناعية التي لها دور في مكافحة الإلتهابات.

تجنب وتقليل التوتر

ولتجنب التوتر أثر كبير في مقاومة نزلات البرد، حيث تظهر الدراسات باستمرار أن التوتر المزمن يمكن أن يؤثر سلبا على قدرات المناعة البشرية، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية، ويستطيع الإنسان التخلص من التوتر من خلال ممارسة رياضة المشي أو ممارسة تمارين التنفس.

تناول طعام صحي

كما أن لتناول الطعام الصحي دور كبير في محاربة ضعف المناعة بل يساعد في تقويتها ما يقلل من فرص الإصابة بنزلات الإنفلونزا، ولذلك فهو مهم للصحة العامة والمناعة على حد سواء.

ويرتبط سوء التغذية بضعف المناعة البشرية، ما يزيد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، إن المحافظة على نظام غذائي يحتوي على الأطعمة الطازجة وغير المصنعة والخضار والفواكه يضمن حصول الجسم على العناصر الغذائية التي يحتاجها.

حافظ على رطوبتك

ويمكن للفرد أن يحافظ على مناعته بالمواظبة على شرب المياه بشكل مستمر، والذي يعمل بدوره على ترطيب الجسم الذي يعد أمرًا ضروري للحفاظ على نظام المناعة الصحية، ويتم ذلك عبر شرب المياه على مدار اليوم بكميات معقوله.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

وأخيرًا، يجب أن يحصل الفرد على قسط كافي من النوم، إذ يؤدي دورا كبيرا في تنظيم استجابة المناعة البشرية، في حين أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ما يعرف بزيادة الاستجابة الالتهابية للجسم، ما يجعلنا أكثر عرضة لأمراض مثل الإنفلونزا.

وتوصي إرشادات النشاط البدني في الولايات المتحدة بمدة تتراوح بين 150 و300 دقيقة من الشدة المعتدلة أو 75-150 دقيقة من النشاط البدني الشديد في الأسبوع للحصول على فوائد صحية كبيرة.