خريطة قطع الكهرباء عن قرى ومناطق في بني سويف لأعمال الصيانة

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، فصل التيار عن بعض المناطق والقرى بمركزي بني سويف وناصر، غدا السبت وحتى الثلاثاء القادم، اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة وضمان استمرارها بالشكل المطلوب، حيث وجه القطاع باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

أماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء ببني سويف

وبحسب البيان الوارد من قطاع كهرباء بني سويف، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت 20 نوفمبر 2021 عن قرية أبو صالح بمركز ناصر، ويوم الأحد 21 نوفمبر عن قرية طحا البيشة بمركز ببا والحلابية وتزمنت بمركز بني سويف، ويوم الاثنين 22 نوفمبر عن مصنع البيبسي والمصرف المغطى، ويوم الثلاثاء 23 نوفمبر عن قرية العلالمة بمركز بني سويف.

قطاع كهرباء بني سويف يعتذر للمواطنين عن فصل التيار

وتوجه قطاع الكهرباء بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

ويجري قطاع كهرباء بني سويف، أعمال صيانة دورية بالمغذيات بكافة أنحاء المحافظة، من أجل تحسين الخدمة وضمان استمرارها بالشكل المطلوب ورفع كفاءتها، في إطار الخطة العامة لوزارة الكهرباء ومحافظة بني سويف.