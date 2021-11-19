إصابة سيدتين بحروق نتيجة ماس كهربائي ومصرع شخص في حادث بالمنيا

أصيبت سيدتان بحروق نتيجة حدوث ماس كهربائي من غسالة داخل منزل في عزبة بدوي بحي غرب مدينة المنيا، ولقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادثين منفصلين.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود إشارة من المستشفى العام بمدينة المنيا، بوصول شيماء حسن، 28 عاما، وسعدية محمد، 19 عاما، مصابتين بحروق باليدين والقدمين، بسبب حدوث ماس كهربائي من غسالة ملابس داخل المنزل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النياية العامة للتصرف.

مصرع وإصابة 6 في حوادث طرق متفرقة

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادثين منفصلين، حيث وقع الحادث الأول نتيجة تصادم سيارة ملاكي رقم «1854 م ا ع»، بأخرى فرت هاربة، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، مما تسبب في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

انقلاب دراجة بخارية ونقل المصابين للمستشفى

كما أصيب شخصين اثنين، في حادث انقلاب دراجة بخارية، أمام عزبة الفلاحين بمركز المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على جثة المتوفى، والمركبات تحت تصرف النيابة العامة.