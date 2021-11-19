الموافقة على 38 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 87 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، ولمياء جلال، المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

ارتفاع عدد الموافقات على طلبات التقنين إلى 3146 ببني سويف

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على قبول تظلمين و38 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 3146 طلبا، فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 1656عقدا، موزعا ما بين 1182 عقود مباني، 474 عقد زراعة، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

إزالة 582 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالموجة الـ 18 في بني سويف

وفي سياق آخر، أعلن محافظ بني سويف انتظام سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار المحافظ إلى إزالة 23 حالة تعدٍ على مساحة 8306 أمتار من أراضى ولاية الري، ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 582 حالة، منذ بدء المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى اليوم، لافتا إلى تكليفاته باستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.