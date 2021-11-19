رسالة حب وتقدير من أهالي النوبة للرئيس السيسي في عيد ميلاده (فيديو)

تقدم أهالي النوبة بالتهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ميلاده، التي تحل اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر.

وقال مواطن نوبي: «أريد أن أقول للرئيس السيسي، كل سنة وأنت طيب، والنوبة كلها تحبك وكنا نتمنى وجود الرئيس السيسي معنا في هذه الفترة».

وأضاف: «النوبة كلها بتعزك، وعارفين إنك مبتتأخرش عن النوبيين، وبنقولك إننا أولادك واخواتك، كلنا محتاجينك يا ريس، عايزينك تكون معانا عشان أنت أبونا كلنا، حضرتك لازم تكون موجود عشان تشوف كل حاجة بعنيك، ونحن كأهالي النوبة لما نشوفك هنرتاح نفسيا».