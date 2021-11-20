حظك اليوم برج الثور السبت 20-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الثور بأنّه يمكن الوثوق بهم، ولديهم حس موسيقي وصبورين وعمليين، كما يتميزون بأنهم يسعوا دائما إلى الانتظار حتى يستطيع تحقيق أهدافهم التي يرغبوا بها، كما أنهم يجتهدون كثيرا حتى تنتهي من المهام المسندة إليهم، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تظهر يقظة واستعدادا أكبر لتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك تجنبا للأخطاء والخسارة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

الشمس في مواجهة برجك تضع على عاتقك الضغوط.. لذا حاول أن تتماسك وأن ترى الجانب الجيد فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 30 إبريل.