«شعراوي» يشدد على استمرار منع الشيشة ورفع درجة الاستعداد تأهبا للشتاء

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كافة التطورات الخاصة بمبادرة «حياة كريمة»، في مختلف المحافظات من خلال اجتماعاته الدورية مع رئيس الوزراء والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى الزيارات والجولات الميدانية والاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية على أرض الواقع، والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المخططة وسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وإزالة أية عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم .

استمرار منع الشيشة

ووجه «شعراوى»، إلى استكمال تطعيم كافة العاملين في القطاع الحكومي بلقاح كورونا لحمايتهم من الإصابة بالفيروس، وشدد على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وعلى رأسها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية حفاظا على سلامة الجميع، فضلا عن مواصلة الحملات اليومية على المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية ومواعيد الغلق المعلنة واستمرار منع الشيشة.

رفع كفاءة النظافة

ووفقا لبيان صحفي، شدد الوزير على أهمية المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بما يساعد في تحسين مستوى النظافة بالمحافظة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية بمحافظ الشرقية لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يستهدف البرنامج تطوير 41 قرية بمركز الحسينية لإقامة 602 مشروع في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق وتبطين الترع والأبنية التعليمية، وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقاً لنموج التأمين الصحي الشامل.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك الدولة والالتزام بالخطط التي تم وضعها لإزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

تشديد إجراءات الوقاية من كورونا

وكلف «شعراوي»، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا وعلى رأسها عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعياً حيث تم بدء تنفيذ القرار الإثنين الماضي، كما طالب برفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والمعنية للتعامل الفوري مع أى تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامه المواطنين .