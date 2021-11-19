أسماء الناجحين بمسابقة الصرف الصحي بالقاهرة.. 9 مستندات مطلوبة للتعيين

أعلن قطاع تنمية الموارد البشرية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عن أسماء الناجحين بالاختبارات النهائية لوظائف شركة الصرف الصحي، وتتمثل الوظائف المتاحة في تخصصات: «فني ميكانيكا، وفني كهرباء، وفني تشغيل، وفني مشروعات، وأمين مخازن»، وذلك طبقًا لما جاء في النتيجة النهائية على النحو المبين.

الأوراق المطلوبة لتعيينات الصرف الصحي

وعلى الذين وجدوا أسماءهم في قائمة الناجحين، سرعة التقدم لقطاع تنمية الموارد البشرية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، بالأوراق والمستندات التالية:

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر

- أصل شهادة الموقف من التجنيد للذكور

- أصل شهادة المؤهل

- صحيفة الحالة الجنائية

- استمارة الكشف الطبي

- طابعة بالرقم التأميني

- استمارة 103 ع ح

- 2 صورة شخصية 4*6

- دمغة عادية 4 جنيهات.

الصرف الصحي ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وذلك بالتنسيق مع الأرصاد الجوية، إذ يتم نشر المعدات من سيارات شفط وبدالات ومعدات وعمال وفنيين ومهندسين وسائقين يتم نشرهم على المحاور والشوارع الرئيسية للتعامل مع أي أمطار أو أزمات.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه تم الدفع بـ 145 معدة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لتغطية أحياء القاهرة والتعامل مع مياه الأمطار، فضلًا عن تطهير بالوعات الأمطار والشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، والتركيز على المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء والتعامل.

تطهير مخرات السيل

كما تقوم محافظة القاهرة بمتابعة استمرار أعمال تطهير مخرات السيل بأحياء المنطقة الجنوبية بواسطة وزارة الري، مع تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار والتشديد على الأحياء وهيئة النظافة متابعة العمل، حتى يتم التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، والتفاعل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين بخصوص قطع التيار.

وأوضحت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن لشركة الصرف الصحي عبر رقم 125، وذلك لإزالة أي مشكلات تنجم عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.