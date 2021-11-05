شركة الصرف بالقاهرة: نعمل على أكثر من مشروع والأولوية للمناطق المحرومة

قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، إنَّ شركة الصرف الصحي بالقاهرة تخدم عدد كبير من المناطق داخل المحافظة، حيث يتمّ العمل داخل محافظة القاهرة على المناطق العشوائية والمناطق المحرومة وهي المناطق ذات الأولوية الأولى، وتضم عدد كبير من السكان.

نعمل داخل المناطق المحرومة بالمرج

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، لـ«الوطن»، أنَّه من أهم المناطق التي تمّ العمل داخلها خلال الفترة الماضية، مناطق عين شمس، والقدسي، وعزبة النخل، ويتمّ العمل حاليًا داخل المناطق المحرومة بمنطقة المرج، منطقة العوايسة، عزبة أبو طالب، منطقة الجامعة المصرية، منطقة عبدالله رفاعي.

وتابع: «كانت هناك أزمات فى عدد من المناطق، منها منطقة القدسي، منطقة شارع عين شمس، منطقة شارع عزبة النخل الشرقية،إذ كانت تعانى تلك المناطق من مشاكل فى الصرف الصحي، وتمّ إنشاء نفق قطره 2 متر وربع، بطول 2 كيلو متر، وتمّ الانتهاء منه منذ شهرين، ودخل الخدمه، وساعد فى حل المشكلة بشكل كبير، حيث تمّ القضاء على الطفح الدائم داخل تلك المناطق».

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، أنَّه في خلال عام سيتمّ الانتهاء من المشروعات القائمة خلال هذه الفترة، وعقب انتهائها ستكون منطقة المرج تمت خدمتها بنسبة 100%، حيث أن المرج يعد من أكبر الأحياء التي تضم مناطق محرومة من خدمات الصرف الصحي، وبالتالي سيتمّ ردم المصارف الموجودة داخل المنطقة، ثم سيتمّ إنشاء محاور مرورية بديلة لتلك المصارف.

نعمل ضمن مشروع مسار آل البيت

وأوضح أنه يتم العمل حاليا أيضا داخل بعض المناطق المحرومة بحلوان، منها منطقة الملئة، ومنطقة الفردوس، بجانب العمل داخل منطقتى الشرابية والزاوية الحمراء، مبينًا أنَّ هناك أيضا مشروع مهم يتمّ العمل عليه خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة الآثار، للحفاط على الآثار الموجودة في منطقة الأشراف في حي الخليفة، حيث يوجد هناك عدد من الآثار منها مسجد السيدة رقية، إذ تعاني المنطقة من وجود المياه الجوفية.

واستكمل أنَّه يتمّ العمل على تقليل نسبة المياه الجوفية الموجودة بالمنطقة، وإنشاء خط صرف رئيسي، وبالتالي سيساعد على تقليل كمية المياه الجوفيه ضمن مشروع مسار «آل البيت» التي تتبناه محافطة القاهرة، وقارب على الانتهاء.