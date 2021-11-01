رئيس شركة الصرف بالقاهرة: مستعدون لموسم الأمطار من أغسطس الماضي

قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، إن محافظة القاهرة، مقسمة لـ 3 مناطق ضمن منظومة الصرف الصحي، وهناك 4 مصارف يجرى صرف الشبكات عليها، حيث تعد محافظة القاهرة هي الأكبر بالنسبة للزيادة السكنية، وتبلغ كمية المياه التي يجرى صرفها نحو 4.5 مليون متر مكعب يوميا.

استعدادات محافظة القاهرة لفصل الشتاء

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، نبدأ منتصف شهر أغسطس من كل عام في عمليات تطهير بالوعات الأمطار، حيث يوجد بعض المخلفات داخلها، مشيرًا إلى أنه يجرى تطهير المحافظة بالكامل خلال 20 يومًا، ويظل العمل مستمر طوال الوقت حتى حلول فصل الشتاء والانتهاء منه.

كما أشار «حسن» إلى تكثيف تطهير شبكات الصرف الصحي لاستيعاب كمية أكبر من المياه، وصيانة محطات الرفع قبل موسم الأمطار، بالإضافة إلى إصلاح أعطال المعدات.

ويجرى زيادة عدد المعدات كل عام، حيث تم تزويد المحافظة هذا العام عدد 24 معدة لمواجهة المناطق الساخنة، أو أكثر تجمعا لمياه الأمطار، وفقا لرئيس الشركة.

أما عن المناطق الساخنة، أو مناطق تجمع مياه الأمطار، قال «حسن» إنها مناطق معروفة، عادة ما تكون مناطق منخفض، أو شبكات الصرف بها ضعيفة، منها منطقة الأوتوستراد وهي من أكثر المناطق الساخنة.

وتابع: «وهناك أيضا بعض المناطق في صلاح سالم تجمع مياه الأمطار، كوبري المطار، أمام قصر البارون، وأسفل كوبري إسماعيل فنجري، وهناك معدات جاهزة داخل تلك المناطق للتعامل مع الأمطار فور سقوطها».