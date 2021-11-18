تعرّف على نسب توزيع معاش الأخ المتوفى على إخوته والمستحقين

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الإخوة يستحقون معاش أخيهم المتوفى بعد وفاته، وذلك من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين: الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم الشروط في تاريخ وفاة المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش، وكان ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين بالموقع الرسمي للهيئة حول أحقية الإخوة في معاش أخيهم المتوفى وقيمة المعاش.

شروط حصول الإخوة على معاش أخيهم المتوفى

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن شروط صرف الإخوة لمعاش أخيهم المتوفى تتمثل فيما يلي:

- ألا يكون أي من أولاد المؤمّن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.

- ألا يكون للأخ أو الأخت دخل من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​.

- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

نسب توزيع المعاش على الإخوة والمستحقين

وترصد «الوطن» نسب توزيع المعاش، وفقًا لنص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 كالتالى:

- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

- والد واحد أو والدان وأخ أو أخت أو أكثر: 1/2 المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.