توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سوء في الأحوال الجوية وأمطار غزيرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، ومن المتوقع أن يكون هناك سوء في الأحوال الجوية بدءً من غدا السبت، بسقوط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والتي قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح على فترات متقطعة، كما يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ طقس الأحد يشهد أمطارا متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد وتنشط الرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من منطقة خليج السويس وسيناء على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وعن طقس الاثنين، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

رجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 22 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.