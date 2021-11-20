بعد 23 عاما.. خمسينية تطلب «الخلع»: مش عايز يدفع مصاريف تعليم ولاده

وقفت السيدة الخمسينية «هـ. أ»، وسط مئات النساء اللواتي ينتظرن أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بشكل يومي، يبدو على وجهها مشاعر الخذلان بعد أن تحملت معاناة زوجها لمدة 23 عاما، لتخرج عن صمتها، وتقيم دعوى خلع، بحجة أنه «حريص للغاية ولا يريد التكفل بمصروفات تعليم أولاده في المرحلة الجامعية».

زواج 23عاما انتهى بدعوى خلع

قالت الزوجة في دعواها لمحكمة الأسرة، إنها تزوجت منذ 23 عاما من رجل يعمل مع والدها، وبعد موافقة عائلتها كانت لا تمتلك حق الرفض، وبعد عام ونصف العام من الخطبة، تمت الزيجة، وبعد الزواج بعام رزقت بطفل، وكانت سعيدة للغاية، لكن سرعان ما تبدل حالها، حسب وصفها.

الزوج حريص وأهمل المنزل

وأوضحت الزوجة أنها لاحظت أن زوجها بدأ يهمل واجباته الزوجية من إدارة المنزل ودفع النفقات، متكلاً على أهلها لأنهم لا يحرموها من شئ، وقالت الزوجة إن المشكلات بدأت بينهما منذ أن كانت تختار مدرسة مناسبة لابنها من حيث المستوى الاجتماعي مثل أقاربه، لكنه رفض مبرراً أنه لا يريد دفع كل هذه الأموال في تعليم أولاده، لكنها أقنعته حينها، وعندما أنجبت الطفل الثاني، واجهت المشكلة ذاتها، لكنها نجحت في إقناعه للمرة الثانية.

رفض دفع مصروفات الجامعة

وتابعت الزوجة حديثها للقاضي: «لما ابني الكبير قرر يدخل الجامعة اللي عايزها بس أبوه استغلاها ومنعه، وقال له أدفع كل الفلوس دي ليه في كلية، ودخل ابننا في اكتئاب، فقررت أدفعله مصروفات السنة الأولى من مالي الخاص، لحد ما أقنعه بس هو بيعند معايا، وقالي (أنا بخيل) وكملي تعليم ولادك الاثنين من فلوسك، ولما السنة التانية قربت قررت أبيع عربيتي علشان أسدد المصروفات، ولما عرف اتخانق معايا، ومنع المصروفات من البيت خالص».

دعوى خلع

وأنهت الزوجة دعواها بأنها اشتكت لأهله لكنه لم يتراجع عن قراره، وقام بسبها وعنفها أمامهم وأمام أولادها، لذلك قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لأن الحياة بينهما أصبحت جحيماً لا يطاق، وأقامت دعوى خلع حملت رقم 3166 لسنه 2020، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.