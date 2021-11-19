قصر كلارنس هاوس الملكي يعلق على زيارة الأمير تشارلز للجامع الأزهر

نشر قصر «كلارنس هاوس» الملكي البريطاني، عبر حسابه الرسمي، لقطات من زيارة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني للجامع الأزهر مع زوجته كاميلا دوقة كورنوال، خلال لقائه أمس مع شيخ الأزهر أحمد الطيب وعدد من طلاب الأزهر.

كلارنس هاوس: الأزهر من أقدم المساجد في مصر

وفي اللقطات، ظهر الأمير تشارلز يتحدث مع الطلبة، وعلق الحساب على الصور والفيديو: «تأسس جامع الأزهر عام 972 م ويقع في قلب القاهرة القديمة، وهو من أقدم المساجد في مصر».

الأمير يلتقي علماء الأزهر

وتابع الحساب الملكي: «والتقى الأمير في المسجد بعلماء الأزهر الذين يدرسون الدراسات الإسلامية في الجامعات البريطانية قبل أن يعود إلى جامعة الأزهر، وهي من أقدم المؤسسات التعليمية في العالم، ليعملوا كأعضاء هيئة تدريس، استضاف صاحب السمو الملكي، طلابا من البرنامج في كلارنس هاوس في عام 2018».

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحث مع الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني أمير ويلز، بالجامع الأزهر الشريف، أزمة تغير المناخ وما تفرضه من تحديات كبيرة تهدد العالم، والحلول الممكنة لمواجهتها.

وقال إن نتائج القمة العالمية للمناخ «COP26» لم تأتِ على قدر الحاجة والمستوى المرجو منها، معربًا عن أمله في أن تسهم جهود المنصفين أمثال الأمير تشارلز في الدفاع عن حقوق الدول الفقيرة، وحث المجتمع الدولي أن تأخذ تلك الدول ومصالحها في الحسبان للتخفيف من معاناتها.

وأضاف أنه قد شارك مؤخرا في القمة العالمية التحضيرية لمؤتمر المناخ «COP26» بحضور عدد كبير من رموز وقادة الأديان في ضيافة البابا فرانسيس على أمل الإسهام في وضع الحلول المناسبة لتلك الأزمة العالمية، إلا أن النتائج لم تكن على المستوى المطلوب.

وأوضح ولي العهد البريطاني، أنه قضى ما يزيد عن الأربعين عامًا في البحث عن حلول لتلك الأزمة العالمية، مؤكدا على أنه قد وجه دعوة صريحة إلى الحكومات المشاركة في COP26 وقمة مجموعة العشرين وغيرها من القمم العالمية ذات الشأن بأن توجه استثماراتها نحو مشاريع البنى التحتية، والمشروعات التي تساعد في الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي، مؤكدا على أنه لمس حرصا كبيرا في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث في تعاليم الإسلام وتعاليم الأديان الأخرى.