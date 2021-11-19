أبناء القاهرة والغربية للسيسي في عيد ميلاده: مصر هتبقى أحلى على إيدك

هنأ عدد من مواطني محافظتي القاهرة والغربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعيد ميلاده الموافق اليوم التاسع عشر من نوفمبر، ونقلت قناة extra news، رسائل تهنئة ودعوات مواطني محافظتي القاهرة والغربية في تقرير بثته اليوم.

أحد الأطفال للسيسي: بحبك يا ريس

وقال أحد الأطفال: «كل سنة وأنت طيب يا ريس، وبهنيك بعيد ميلادك، وأنا بحبك».

فيما قال مواطن آخر: «كل سنة وأنت طيب يا ريس، وعيد ميلاد سعيد عليك، وعقبال 100 ألف سنة».

وقال مواطن آخر: «أتقدم بالتهنئة لرئيس الجمهورية، وبنقول له يا ريس كل سنة وأنت طيب، عندك رجالة في مصر، ماتشيلش هم حاجة خالص، كل اللي إنت عايزه إحنا عينينا ليك يا ريس، وكل سنة وأنت طيب ونشوفك دايما بخير وبصحة السعادة».

وواصل مواطن آخر: «كل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله مزيد من الإنجازات، وإن شاء الله مصر تبقى أحلى على إيدك»، وأضاف أحد المواطنين: «كل سنة والريس بخير، وربنا يقويه ويعمل الصالح للبلد، إن شاء الله».

مواطنون: ربنا يحميه

فيما قالت إحدى المواطنات: «كل سنة وهو طيب، وربنا يحميه ويخليه»، وقالت أخرى: «كل سنة وأنت طيب يا ريس، وربنا يخليك لمصر، واحنا مبسوطين إن أنت رئيسنا بجد والله، أنا بحبه أوي»، وتابعت ثالثة: «كل سنة والريس طيب، وربنا يديله الصحة، ويقدره على التعب والمجهود اللي بيعمله».

وقالت مواطنة أخرى: «كل سنة وأنت طيب يا ريس، وربنا يوفقك، وإحنا دايمًا في ضهرك، وكلنا معاك».

وقالت مواطنة أخرى: «كل سنة وأنت طيب يا ريس، وربنا يخليك لشعبنا»، وقال مواطن آخر: «كل سنة وأنت طيب يا ريس، والله بنحبك صدقني، شكرا جدا على اللي أنت بتعمله، لأنك حسستنا بالفرق، ما بين قبل وبعد».