مواطنون في عيد ميلاد السيسي: رئيس لكل المصريين وبيبني البلد من جديد

احتفالاً بعيد ميلاده الموافق اليوم التاسع عشر من نوفمبر، وجّه عدد من المواطنين رسائل تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكرونه على ما قدمه للوطن حتى الآن، وآملين أن يواصل عطاءه للشعب.

وفي تقرير بثته قناة extra news، اليوم الجمعة، استعرضت رسائل المواطنين المصريين إلى رئيس الجمهورية.

أحد سكان تل العقارب: بقينا عايشين حياة كريمة بفضل الريس

وقال أحد المواطنين: «كنا عايشين في منطقة تل العقارب العشوائية، والحمد لله اتنقلنا لمنطقة روضة السيدة، عايشين حياة كريمة بفضل الرئيس».

وقالت مواطنة أخرى: «ماكناش لاقيين نور ولا مياه، والحمد لله بلدنا بقت حلوة مش زي الأول»، فيما قال مواطن آخر: «البلد الأول كانت زحمة والطرق صعبة، ودلوقتي بفضل الطرق والكباري اللي عملها الرئيس، وفرت علينا وقت وبنزين وحاجات تانية كتير».

وأضافت إحدى المواطنات: «اللي الريس عمله، حاجة خير لينا ولأولادنا من بعدنا»، وقال مواطن آخر: «والله بجد مش مجاملة، فعلا اللي بيحصل في عهد الرئيس السيسي غير طبيعي»، وتابع آخر: «مصر بتتبني من جديد».

مواطنون يدعون للرئيس

وحرص عدد آخر من المواطنين على الدعاء للرئيس السيسي، حيث قالت إحداهن: «ربنا يوفقه يا رب، ده جاي مأمور من فوق، من عند ربنا من فوق، ربنا يخليهولنا ويطول في عمره، ويعمل أحسن حاجة للبلد».

وقالت مواطنة أخرى: «ربنا يديله رزقه، ويديله الصحة وطول العمر، ويعمر بيته ويخليله أولاده»، وتابعت ثالثة: «أب بيتعامل معانا، بروحه وبقلبه، ومابيسيبش أي مصري عنده مشكلة، إلا وبيسعى إنك تحلها».

تهنئة الرئيس

فيما حرص عدد كبير من المواطنين بمختلف الأعمار على أن يهنئوا الرئيس بعيد ميلاده قائلين: «كل سنة وأنت طيب وكل سنة وأنت في إنجازات».

واختتمت extra news، تقريرها بدعاء أحد المواطنين للرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلاله: «يا رب أسالك بأسمائك التي لا يعلم مكانتها سواك، أن تعطينا وترضينا وتكرمنا وتنصرنا وتسترنا وترزقنا، اللهم آمين».