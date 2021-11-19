دعوات المصريين تحيط الرئيس في عيد ميلاده: ربنا يطول عمرك (فيديو)

يحل اليوم عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يوافق 19 نوفمبر، ونتناول في هذا الفيديو كلمات أرشيفية لرئيس الجمهورية، يعرب فيها عن تشرفه برئاسة مصر، حيث قال إنها مصر التاريخ والحضارة العظيمة ومهد الأديان ومنبع الفنون والآداب والعلوم.

وهنأ عدد من المواطنين، ما بين الرجال والنساء والأطفال، رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ميلاده.

ورصد الفيديو، عددًا كبيرًا من المشروعات القومية التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، حيث أكد الرئيس على أن مصر ستستمر في العمل والتعمير حتى آخر لحظة بكل المصريين: «هنفضل نعمر في بلادنا لآخر لحظة».

وظهر عدد من المواطنين بوظائف وأماكن مختلفة بالفيديو متحدثين عن التغير الحادث في حياتهم خلال الفترة الأخيرة بعد التطوير الجاري في كل مناحي الحياة. حيث أعرب عدد من أهالي المناطق العشوائية الذين نُقلوا إلى مناطق تكفل لهم حياة كريمة ضمن مشروعات الإسكان التي نفذتها الدولة المصرية في السنوات السبع الأخيرة، عن سعادتهم الغامرة بالتحول الجذري الذين عاشوه في عهد الرئيس السيسي.

وقال أحدهم: «كنا عايشين في تل العقارب، لكن دلوقتي عايشين حياة كريمة»، بينما قالت مواطنة أخرى: «مكناش لاقيين نور ولا مياه ولا بنعرف ننور النور بالليل»، وذكرت أخرى أن كل المشروعات التي شهدتها الدولة المصرية ستكون مفيدة للأجيال القادمة.

وأكد أحد سائقي السيارات أن الطرق أصبحت أفضل كثيرًا من ذي قبل، وبخاصة أن الدولة المصرية شهدت عددا كبيرا من المشروعات القومية ما أدى إلى توسيع الطرق: «الطرق والكباري الجديدة وفرت معانا وقت وبنزين، حاجة حلوة بصراحة»، وقال آخر معربًا عن إعجابه بالمشروعات: «والله اللي بيحصل ده غير طبيعي».

مقطع الفيديو تضمن أيضا، بعد اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي الذي استجاب فيها لعدد كبير من المواطنين، الذين وجهوا له رسائل تفيض بالمحبة والدعوات المخلصة بأن يحفظه الله ويجعلها على رأس قيادة الدولة المصرية.

ودعت إحدى السيدات المسنات للرئيس قائلة: «الله يديك رزقك، الله يديك عمرك، الله يوسع عليك ويخليك ويطول عمرك»، وأعربت أم مصرية في إيطاليا تم حل مشكلة صعبة مرت بها: «الرئيس أب يتعامل معنا بروحه وقلبه ولا يترك أي مواطن مصري يواجه مشكلة كبيرة إلا ويسعى لحلها».