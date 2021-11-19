أهالي المحافظات يهنئون السيسي بعيد ميلاده: ربنا يخليك للغلابة يا ريس

وجّه عدد من المواطنين رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد ميلاده، إذ قال أحد المواطنين من محافظة قنا: «كل سنة وإنت طيب يا سيادة الرئيس بمناسبة عيد ميلادك، عقبال كل سنة وأنت بصحة جيدة، وتتطور مصرنا الحديثة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

أهالي قنا: مصر كل يوم في تقدم وازدهار

وأضاف آخر، عبر تقرير أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد الجمهورية الجديدة كل عام وحضرتك بألف خير ومزيد من التقدم والرقي لما فيه صالح مصرنا الحبيبة ولما يعود إلينا بالنفع في جنوب الصعيد، كل سنة وإنت طيب يا ريس».

وتابع آخر: «بنقدم لسيادة الريس التهاني في عيد ميلاده، وبنقول له يا ريس إحنا في ضهرك وبنساندك وكل يوم مصر في تقدم وازدهار وإحنا وراك يا ريس ومساندينك»، وتابع أحدهم: «كل سنة وإنت طيب يا ريس وإن شاء الله مصر في ازدهار وتقدم إن شاء الله»، كما وجّه التهنئة مواطن آخر: «كل سنة وأنت طيب يا ريس وربنا يخليك للجماعة الغلابة ونبقى في أحسن حال».

ووجّهت طفلة التهنئة للرئيس السيسي، قائلة: «كل سنة وإنت طيب يا ريس.. بنحبك يا ريس»، وأضاف مواطن: «كل سنة وهو طيب، ومصر كلها في رخاء وسعادة وربنا يوفقه في اللي جاي»، وتابعت إحدى المواطنات: «كل سنة وأنت طيب يا ريسنا إنت خليتنا نعيش حياة طيبة».

مواطنة من بني سويف: بنشكرك على إنجازات مبادرة "حياة كريمة"

وفي بني سويف، هنأت مواطنة الرئيس السيسي بعيد ميلاده، قائلة: «كل سنة ومعاليك بخير وبنشكر حضرتك على جميع الإنجازات وباسم محافظة بني سويف بنشكرك على جميع الإنجازات في مبادرة حياة كريمة من صرف صحي وغاز طبيعي ومدارس ومستشفيات».

كما هنأ أهالي محافظة الإسكندرية الرئيس السيسي، حيث قال أحدهم: «كل سنة وأنت طيب يا ريس بمناسبة عيد ميلادك وربنا يخليك لينا ويعينك»، وأضاف آخر: «باهني سيادة الريس بعيد ميلاده وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية وإن شاء الله مصر الجديدة في ازدهار».