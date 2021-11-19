أستاذ مناعة عن استخدام «بكتيريا ميتة» للحد من وفيات كورونا: «قيد التجربة»

لا يزال الاهتمام بفيروس كورونا قائماً بين الأطباء والباحثين، حيث تستمر الدراسات في الظهور إلى الساحة العلمية بشكل كبير، خاصة في الفترة الأخيرة بعد اعتماد اللقاحات كجزء أساسي للقضاء على فيروس كورونا كان آخرها دراسة نشرت في مجلة «Frontiers in Immunology» والتى اهتمت بتلقي العقار عن طريق الأنف من خلال استخدام البكتريا الميتة.

وقدمت الدراسة أدلة علمية على قدرة العقار على خفض معدلات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا، عن طريق التجربة المعملية على الحيوانات وأظهرت نتائج إيجابية واستجابات مناعية من قبل الفئران، مشيرة إلى أن بعد تلقيها العلاج المناعى «MV130» قل معدل وفياتها بشكل ملحوظ قبل العدوى.

تجربة مثبتة علمياً على الفئران

وبحسب الدراسة فإن الوصول إلى اللقاحات كان أفضل سلاح ضد الوباء، ومع ذلك فإن الحاجة إلى أدوات فعالة وسريعة للاستجابة لظهور فيروسات جديدة، كانت سببا أكبر يمكن تحقيقه من خلال تدريب الاستجابة المناعية الموجودة في الجسم باستخدام هذا العقار.

وعلق الدكتور وليد فيصل، أستاذ الميكربولوجي والمناعة بجامعة الجلالة، على فكرة استخدام البكتريا الميتة كعلاج لفيروس كورونا في حديثه لـ«الوطن»، قائلاً إن البكتيريا كائنات مجهرية موجودة في كل مكان، فحتى عندما نكون بحالة صحية جيدة، فإن أجزاء منها تعيش داخل أجسادنا.

خطورة البكتيريا الميتة في الجسم

وأكد «فيصل» أن أغلب أنواع البكتيريا غير ضار للبشر، بل إن الكثير منها مفيد، ولكن بعض البكتيريا الأخرى قد تُمرضنا ومنها المضادات الحيوية التي تعالج العدوى البكتيرية مثل عدوى التهاب البلعوم أو عدوى الأذن من خلال قتل البكتيريا بشكل كامل.

وأضاف أن التجربة ما زالت في طريقها للتأكيد، فهى حتى الآن غير مثبتة من منظمة الصحة العالمية ولم تمر على مرحلة التجربة السريرية، خاصة أن جرعة واحدة من عقار «MV130» تكون فعالة للغاية في قتل الكثير من البكتيريا التي لا تستطيع مقاومة تأثير الدواء، وذلك لأن البكتيريا التي تستطيع الدفاع عن نفسها ضد المضادات الحيوية يمكنها أن تنجو من الجرعة الأولى، وسيتطلب الأمر عدة جرعات من العلاج لقتلها.

ونصح أستاذ الميكربولوجي والمناعة، أن استخدام الأدوية التي تعتمد على البكتريا الميتة «الخارقة»، قد تكون سببا في خلق نوع جديد من الفيروسات بجسم الإنسان، لذا يجب وضع ذلك في الاعتبار وتناول المضادات الحيوية الموصوفة وفقًا لتعليمات طبيب المعالج.