الشاب حافظ القرآن بأرقام صفحاته يهنئ السيسي في عيد ميلاده: ربنا يخليك لمصر

وجّه معجزة القرآن الكريم أحمد رمضان، أحد أبطال ذوي الهمم، الحافظ للقرآن الكريم كاملاً بأرقام صفحاته وآياته الكريمة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عيد ميلاده.

وقال «رمضان»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة dmc، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، إنه يريد أن يشكر الرئيس السيسي، على كل ما قدمه لمصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: «باشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ربنا يبارك فيه ويحفظه ويخليه لمصر.. ربنا يحفظ جيش مصر، ويحفظ كل رجالها أمنها وشعبها».

قدرات خاصة

وكان أحمد رمضان أبهر مشاهدي برنامج «مصر تستطيع» خلال الحلقة الماضية، حين فاجأهم بقدراته في حفظ كل آيات القرآن الكريم بأرقامها.

وحرص الإعلامي أحمد فايق على أن يُخضع الشاب لأكثر من اختبار على الهواء مباشرة، لتقييم قدراته، ونجح الشاب المعجزة فيها جميعًا بتميز كبير، وسط دهشة وذهول وانبهار مقدم البرنامج.

اختبار على الهواء

وفاجأ الإعلامي، الشاب أحمد رمضان، ووالده رمضان عبدالتواب، خلال استضافتهما بالحلقة الماضية من البرنامج، باختبار قدرات الشاب وتمكنه من حفظ القرآن الكريم على الهواء مباشرة، من خلال إخباره عن سورة قرآنية ورقم الآية، التي يريد من الشاب أن يتلوها، ليفاجئ الشاب المذيع بقراءة الآية نفسها، بصوت عذب.

قدرات الشاب وإمكانياته جعلت الإعلامي أحمد فايق يقسم على الهواء قائلا: «والله العظيم، أقسم بالله العظيم، هذا الاختبار تم على الهواء مباشرة، ومافيهوش أي نوع من أنواع الترتيب، أنا فتحت المصحف وسألته على الآية اللي وقعت قدامي».

وأكمل الإعلامي اختباره للشاب، وزاد من صعوبة الأمر، بسؤاله عن موضع تلك الآية بأي جزء وبأي حزب من القرآن الكريم، ليجيب أحد أبطال ذوي الهمم على الفور في ثوانٍ معدودة.