الشباب في عيد ميلاد السيسي: «شايفنا وحاسس بينا وحققنا أمنياتنا في عهده»

كشف عدد من الشباب عن أمنيات تمنوها وتحققت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر تقرير على قناة «extra news»، بمناسبة عيد ميلاد الرئيس السيسي الموافق 19 نوفمبر.

أحد المواطنين: كل قرارات الرئيس في صالحنا

وقال أحد الشباب خلال حديثه في الفيديو: «الريس حاطط عينه على الكل»، وأضاف آخر: «فيه جديد في الـ7 سنين عن السنين اللي قبلها، أنا بشكر الرئيس جدا».

واستكملت إحدى السيدات: «كل حاجة الرئيس السيسي عملها في البلد كويسة جدا، مشروع الإسكان من أقل دخل الناس هتاخد شقة»، وتابع أحد المواطنين: «حاسس إني على أولويات الرئيس، الرئيس بيحب الشعب وكل قرارته في صالح المواطن».

وتابع آخر: «الدولة هي الدولة بس هو اللي زاد عبد الفتاح السيسي، الرئيس قال أي حد عاوز يمشي من المناطق اللي عايش فيها هيمشي».

إحدى السيدات للرئيس السيسي: أنا عارفة إنك ما بتنامش وإنك شايفنا وحاسس بينا

ووجهت إحدى السيدات رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد ميلاده، قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا ريس وبنشكر مجهودك في خدمة الشعب من الصغير للكبير».

وأضافت: «أنا عارفة إنك ما بتنامش وعارفة إنك شايفنا وحاسس بينا وحاسس بمشاكلنا وآلامنا وإحنا بنشكرك وربنا يباركلنا في عمرك ومصر عمرانة بيك».