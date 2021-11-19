كيفية الاستفادة من عروض تطبيق تدوير «لو هتتخلص من موبايلك القديم»

يسعى العديد من الأشخاص للتخلص من هواتفهم القديمة أو أي جهاز إلكتروني، ولكن يجدون أسعارا زهيدة عند بيعها، لذا لجأ الكثيرون إلى استخدام تطبيق «تدوير» الذي أطلقته وزارة البيئة بهدف جمع المخلفات الإلكترونية من المنازل وإعطائهم عروض وخصومات على منتجات أخرى.

وأطلقت وزارة البيئة تطبيق تدوير في يونيو الماضي، وزاد عدد متابعيه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية كيفية استخدام تطبيق «E-Tadweer» والاستفادة منه لشراء ملابس أو هواتف جديدة.

كيفية استخدام تطبيق تدوير

يحصل مستخدمو تطبيق «تدوير» على تخفيض على الملابس والأجهزة الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، وفق ما أعلنت وزارة البيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

في البداية عليك تحميل تطبيق تدوير ثم «صوّر أي جهاز قديم عندك ومش محتاجه وحمّل الصور على الأبليكشن مع كل تفاصيل الجهاز، وممكن تحدد الجهة التي تريد توصيل مخلفاتك لها، وبعدها تقدر تختار من أجهزة تانية كتير وبخصومات أكتر».

إضافة صورة للبطاقة الشخصية للشخص وصورة للمخلفات التي يريد التخلص منها على التطبيق.

بعد ذلك يقوم أحد العاملين من وزارة البيئة بالذهاب إلى العنوان للجمع كمرحلة أولى وتوصيلها إلى مصانع التدوير.

ستحصل على قسيمة الخاص بك، ثم تتوجه لمكان التسليم وتأخذ خصم على قسيمة الشراء بنسبة 5%.

معلومات عن تطبيق تدوير

1-يوجد على جوجل بلاي وآب ستور ويسمح للمستخدمين بالتخلص الآمن للإلكترونيات القديمة.

2- تعتبر E-Tadweer أول منصة رقمية وطنية تدعم سلاسل التوريد لصناعة إعادة التدوير، وتقليل الأثر البيئي للتلوث بالمخلفات الإلكترونية.

3- يتم تسليم نقاط للمشتركيين المقدمين على التخلص من المخلفات الإلكترونية.

4- تؤهلك النقاط التي تحصل علهيا من خلال التطبيق للحصول على قسائم شرائية.